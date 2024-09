V Timavi obujajo starorimsko vino Pucinum

»Nek profesor zgodovine nas je po vodenem ogledu izvira Timave vprašal, zakaj nazdravljamo s teranom in ne s pucinom. Pa smo si rekli, zakaj ne.« Tako je na včerajšnji novinarski konferenci v Ribiškem naselju podjetnik Maurizio Lenarduzzi opisal nastanek modernega vina Pucinum.

O pucinumu (z malo začetnico, saj takrat to ni bilo še registrirano ime) je pred tisočletjema pisal starorimski naravoslovec Plinij starejši. V svojem obsežnem Naravoslovju je opisal tudi vino pucinum, ki je v Rim prihajalo izključno za cesarico Livijo. Plinij ga opisuje kot vino iz grozdov, ki so rasli na kamnitem griču, na katerega je pihal morski veter. Zaradi te kombinacije je pucinumu pripisoval zdravilske lastnosti. Nenazadnje je cesarica Livija umrla pri 86 letih, kar je bila za starorimske čase kajpak zavidljiva starost.

Plinijeva je edina navedba starega vina, ki so ga pridelovali pri izvirih Timave. Ime, ki izhaja iz starorimske trdnjave Castellum Pucinum, so tukajšnji ljudje spet odkrili v petnajstem stoletju, a te vinarske tradicije niso obudili. Ime in razne teorije o vinu pa niso tonile v pozabo. Zato se je Lenarduzziju, ki je podjetniško zelo dejaven v sicer kratkem toku Timave - med drugim goji v njej losose ter soorganizira vodene oglede reke in okolice -, porodila ideja, da bi oživeli vino.

Strinjal se je s teorijo, da je pucinum peneča vitovska. Zato je nakupil pri kraškemu vinarju iz Tomaja Alešu Štolfi ustekleničeno penečo vitovsko iz leta 2015. Lenarduzzi pa je iskal še nekaj, kar bi njegovo vino naredilo res edinstveno. Pa se je spomnil zgodbe šampanjca, ki so ga našli v potopljeni ladji iz 19. stoletja in je pod vodo razvil edinstven okus. Spomnil se je tudi legend o amforah z vinom, ki naj bi jih našli v Timavi. Pri podjetju Marina Timavo, ki je tudi v Lenarduzzijevi lasti, so zato razvili nove »kletke«, v katerih se je vino staralo eno leto v toku Timave. Vino se da dandanes starati na marsikateri način, tudi v Tržaškem zalivu se je podjetje Parovel že preizkusilo s podmorskim staranjem penin. Lenarduzzi pa pravi o svojem Pucinumu, da je prvo vino, ki je bilo starano v reki.

