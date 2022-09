V tovarni Wärtsilä nepopisno veselje (video)

Ob novici, da so sindikati kovinarjev FIM CISL, FIOM CGIL in UILM zmagali sodno bitko proti tovarni Wärtsilä in da je torej postopek odpuščanja 451 zaposlenih preklican, je prisotne v tovarni zajel val veselja. Kot da bi bili na športnem igrišču, so naenkrat zatulile sirene, ki jih sicer navadno uporabljajo med delovnim procesom, ko preti nevarnost. Tokrat pa so naznanjale pomembno zmago. Tržaški sodnik za delo Paolo Ancora je sprejel pritožbo sindikatov, da je finska multinacionalka, lastnica obrata, ravnala protisindikalno in kršila 28. člen delavskega statuta. Družba bo morala poleg tega plačati 50.000 evrov odškodnine vsakemu izmed treh sindikatov, se pravi skupno 150.000 evrov, ker je oškodovala njihovo ime. Kriti pa bo morala tudi sodne stroške. Uslužbenci so napovedali, da bodo dogodek proslavili z žurom.

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.