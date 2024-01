V trčenju poškodovani dve odrasli osebi in dva otroka

V križišču na Ključu sta danes zjutraj silovito trčila dva avtomobila, pri čemer so se poškodovale štiri osebe, dve odrasla in dva otroka. Operaterji interventne telefonske številke za klice v sili 112 so na kraj poslali tri reševalna vozila in zdravniški avtomobil. Zdravstveno osebje je poškodovanim na kraju nudilo prvo pomoč, nato so odrasli osebi prepeljali v bolnišnico na Katinari, kamor so ju sprejeli z rumeno triažno kodo, otroka pa v pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo, kamor so ju lažje poškodovana sprejeli z zeleno triažno kodo. Na kraju so bili gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice ter varnostni organi, ki preiskujejo njene vzroke.