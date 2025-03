V Trstu kar 55 avtomobilov vsakih 100 prebivalcev

Podatek o številu avtomobilov, ki vozijo po Trstu, je kar visok: 55 avtomobilov za vsakih 100 prebivalcev. Od teh je le 0,3 odstotka električnih, tudi polnilcev ni veliko (58). Razširjena uporaba klasičnega avtomobila pa ima negativen vpliv tako na kakovost zraka kot na cestnoprometno varnost.

Tako opozarjajo člani okoljevarstvene organizacije Legambiente, ki so v okviru potujoče kampanje Città2030 predstavili podatke o onesnaževanju zraka in urbani mobilnosti v vidiku evropskih ciljev za leto 2030. Zadani cilji predvidevajo, da bi leta 2030 v Trstu vozilo 35 avtomobilov za vsakih 100 prebivalcev. Trenutno so jih v mestu zabeležili 110.020 (30 % uporablja dizelsko gorivo), kar 44 odstotkov premikov poteka z avtomobilom.

Na fronti avtobusov bolj spodbudno

Bolj spodbudni pa so podatki v zvezi z uporabo javnih prevoznih sredstev. Zabeležili so 308 letnih voženj z avtobusom na prebivalca, kar je več od predvidenega za leto 2030. Posodobitev tržaškega voznega parka je že v teku, do leta 2030 naj bi bila polovica avtobusov električnih. Dobro napreduje tudi odpiranje novih kolesarskih poti, medtem ko je malo cest označenih z omejitvijo hitrosti do največ 30 km/h.