V Trstu objeti v 14,5 kilometra božičnih luči

Bliža se praznični čas, ko bo Trst objet v bleščeče luči. Zadišalo bo po jelkah, ki bodo krasile večje trge in druge javne površine. Najbolj znane božične melodije bodo iz zvočnikov spremljale sprehod po mestnem središču, kjer bodo ob koncih tedna prirejali koncerte in druge prireditve.

Luči bodo letos slovesno prižgali še pred veselim decembrom. Župan Roberto Dipiazza bo na »stikalo« pritisnili v petek ob 17. uri, ko bo zažarel Veliki trg s 24 okrašenimi jelkami in 15-metrsko Betlehemsko zvezdo.

Od morja do Krasa

Tam pa bo le manjši del okrašenega mesta, ki bo letos prekrito z 12.500 metri novih luči. Skupno jih bo od morja do Krasa za 14.500 metrov. Ko bo padel mrak, bo s Sv. Justa v nebo usmerjen »svetlobni meč«, na Verdijevem trgu pa bo tudi letos na voljo večja bleščeča krogla, v katero lahko vsak vstopi in s pametnim telefonom ustvari svoj božični potret ovit v rdeče bleščeče luči.

Od petka do 28. decembra bo podobno kot lani od petka do nedelje med Trgom Cavana in Ulico Dante odmevala božična pesem. Prava novost bo letos razveselila najmlajše. Na vabilo gledališča Hangar bodo po središču mesta nastopali mojstri izdelovanja milnih mehurčkov Wonderwalk - Bubble Circus.