V upanju na preporod zapuščenega Trsta

Ponovna usposobitev nekoč zapuščenih zgradb je cilj trojice urbanih pustolovcev naveze Triesteabbandonata (Zapuščeni Trst). Fotografinja Giada Genzo ter novinarja Micol Brusaferro in Emilio Ripari od leta 2015 raziskujejo deželno območje v iskanju zapuščenih tovarn, skladišč in drugih zgradb, a ne le iz radovednosti. Želijo si namreč opozoriti na ogromno število dotrajanih nepremičnin, ki kazijo podeželje, in institucije, zasebnike ter splošno javnost pozvati k trajnostni uporabi ozemlja. Sporočilo širijo po družbenih omrežjih, fotografije in pričevanja pa na razstavah. Zadnjo z naslovom La rinascita dell’abbandono (Preporod zapuščenega) so pravkar odprli v mali dvorani gledališča Hangar v Ulici Pecenko, nekoč kamniti razvalini, ki je pred kratkim doživela preobrazbo. Razstava se deli na fotografije in zgodbe zapuščenega arhitektonskega bogastva, ki je že pridobilo novo podobo, in na propadla območja, ki še čakajo na novo življenje, na Tržaškem in Goriškem.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku