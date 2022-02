Valjarno bi lahko gradili ob Timavi

Štivan namesto Milj. To je, kaže, plan B za postavitev ukrajinske valjarne velikana Metinvest in njegovega furlanskega partnerja, podjetja Danieli. Na izi naj bi bil odkup papirnice skupine Burgo ter ureditev primerne pristaniške infrastrukture med Štivanom in Tržičem. Da predlog obstaja, je za Primorski dnevnik potrdila devinsko-nabrežinska županja Daniela Pallotta, ki pa ga nikakor ne odobrava.

»Zahtevam, da me vključijo v vse s tem povezane pogovore, saj zastopam občino z 8400 prebivalci. Nobenega načrta še nisem videla, programov mi nihče še ni predstavil, tako da je moj odgovor sedaj lahko le prepričan »ne«. Predstavljam si, da bo šlo za toplo valjarno, kar nikakor ne sovpada s turistično vizijo občine, ki jo zasledujem. Nobene tovarne nočem, zato zahtevam pojasnila in poglobitve,« je bila jasna.

Sestanek v zvezi z valjarno je prejšnji teden potekal na sedežu Dežele Furlanije- Julijske krajine, udeleženci pa izjav niso dajali. Znano je, da se je ukrajinski koncern območju Oreha odrekel zaradi pomanjkljive infrastrukture, novo lokacijo v tej deželi pa vsekakor išče nekje na obali, ker je neposredna povezava z morjem in pristaniškimi storitvami zanj ključnega pomena.

»Danes praznujemo dan mokrišč, prav posebej pri nas v Devinu, Štivanu in Sabličih ter Tržiču. Tudi letos se odločevalci v prostoru lahko ponašajo pravočasno z novo pobudo: radi bi ustvarili nov industrijski kompleks – novo livarno – na območju izliva Timave, med papirnico Burgo in strugo Timave,« je v sporočilu za medije zapisal Danilo Antoni v imenu skupine Zdravje in okolje. Spomnil je, da so pred časom prav tako iz medijev izvedeli za pobudo o sežigalnici, »ki se je nato, potem ko so dali odpoved 80 delavcem papirnice, potuhnila v sramoto pobudnikov in podpornikov«.