Več kot 30 milijonov evrov naložb v zgradbe

Upravni odbor tržaškega Zavoda za socialna stanovanja Ater s predsednikom Riccardom Novaccom na čelu in svetnikoma Paolo Sgai oz. Danilejem Mosettijem je pred dnevi pod streho spravil proračun, določil nove subvencionirane najemnine za obdobje 2022-23 in posodobil pravilnik za najemnike. Ob tem je potrdil tudi ukrepe, ki jih finančno omogočajo programi Pinqua in Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, ki bo v prihodnje gmotno okrepil premoženje Ater.

Na zasedanju so odobrili seznam na Deželo FJK predloženih predlogov za dostop do dodatnih sredstev k nacionalnemu načrtu v sklopu programa »varne, zelene in družbene prenove stanovanj ljudske gradnje«, kateremu je Dežela namenila več kot 61 milijonov evrov. Zavod Ater je vložil prošnje za obnovo stavb za skupnih 23,8 milijona evrov oz. za energetsko prekvalifikacijo poslopij oz. za izolacijo in zamenjavo oken – za 11 milijonov evrov. Marsikatero stanovanje tako v mestu kot na Krasu bo tako dočakalo potrebno obnovo.»Da bi zaščitili šibkejše prebivalce, ki koristijo naše usluge,, smo na podlagi predvidenega izplačila deželnega socialnega sklada za vzdrževanje stavb, pri določanju najemnin skušali čim manj posegati v žepe stanovalcev, istočasno pa ohraniti kajpak proračunsko ravnovesje,« je dejal Novacco. Najemnine bodo za prihodnji dve leti ostale nespremenjene, le enočlanskim družinam se bo strošek nekoliko dvignil zaradi zakonskih predpisov. Kvote za zasebne lastnike stanovanj v zgradbah, ki jih upravlja Ater, bodo ravno tako ostale nespremenjene.

Po treh letih se je upravni odbor lotil tudi pravilnika, ki ga morajo spoštovati najemniki. Glede na vse bolj številne konflikte med stanovalci in lastniki nastanitev, so poskrbeli za nekaj novih postavk v pravilniku, ki ga mora najprej odobriti Dežela kot nadzornik, nato pa bo vsak stanovalec prejel kopijo; objavljen bo tudi na spletni strani zavoda. Glede osebja so pri zavodu sprejeli nekaj novih ukrepov, ki pravno urejajo t.i. smart working oz. delo od doma, glede na nadaljevanje izrednih zdravstvenih razmer. Ob koncu pa velja zabeležiti še to, da bodo po dogovoru z Občino Trst (program Pinqua) našli kakih petnajst stanovanj, v katere se bodo preselili lastniki, ki tačas še bivajo v stavbah pri Sv. Ivanu, ki jih v kratkem čaka obnova.