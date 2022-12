Večina tovornjakarjev ima dovoljenje za tranzit

Promet je bil včeraj zjutraj pri nekdanjem mejnem prehodu na Pesku redek. Morda zaradi kislo-sivega vremena ali zaradi predprazničnega obdobja, kdo ve. Nekaj je bilo avtomobilov, ki so iz Slovenije peljali v smeri proti Trstu, večjih tovornih vozil pa je bilo le za vzorec.

In ravno nanje so na italijanski strani čakali tržaški in dolinski lokalni policisti, ki so včeraj izvajali skupen poostren nadzor nad njihovimi prehodi. 19. junija 2017 je namreč na cesti, ki pelje s Peska in Bazovice proti Trstu oziroma t.i. Gornjega ključa nad Lonjerjem, začela veljati prepoved vožnje za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, mnogi tovornjaki pa, kaže, prepovedi ne upoštevajo.

Na preobremenjenost ceste in na prepogosto nespoštovanje določil so nazadnje opozorili prebivalci Bazovice, ki so pred kakim tednom priredili protest na glavni prometnici, ki pelje s Peska mimo vasi proti Trstu. Da tam nočejo težkih tovornih vozil, da zahtevajo varnost za pešce in torej omejitev hitrosti ter ureditev danes manjkajočih prehodov za pešce, so takrat namigovali s transparenti in plakati, ki jih je danes še vedno mogoče videti izobešene ob robu ceste.