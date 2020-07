Večina vodnih vzorcev neoporečnih

Skrb za čistočo obale in vodnih tokov je bila osrednja tema današanje predstavitve rezultatov že 34. izvedbe okoljevarstvenega projekta Zeleni škuner (Goletta Verde) v organizaciji združenja Legambiente. Dogodek so organizirali na pomolu bratov Bandiera, na sedežu pomorskega kluba Lega Navale, v imenu katerega je spregovoril njegov predsednik Paolo Scubini. Poudaril je, da si prizadevajo za skrb za čisto morje ter osveščanje javnosti o problemih onesnaževanja obale in vodnih tokov.

Na predstavitvi, ki jo je povezoval predsednik združenja Legambiente za Tržaško Andrea Wehrenfennig, se je preko spletne povezave oglasil Andrea Minutolo, odgovorni za znanstvene raziskave na vsedržavni ravni. Predstavil je rezultate laboratorijskih analiz vodnih vzorcev, ki so jih v okviru okoljevarstvene akcije zbrali lokalni prostovoljci na 10 deželnih lokacijah. Pri večini vzorcev, v katerih so iskali sledi bakterije escherichia coli ter drugih snovi, ki bi lahko ogrozile zdravje kopalcev ter vodnega ekosistema, ni bilo presežkov. Ob barkovljanski obali, v Nabrežini in Sesljanskem zalivu je morje čisto.

Na črnem seznamu pa sta se, kot močno onesnažena, znašla vzorca vode iz izliva Miljskega kanala Fugnan ter vode iz izliva reke Stella v Maranski laguni.