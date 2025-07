»Veliki dogodek za špekulacije izkoristila le peščica hotelirjev«

»Profesionalni hotelirji so imeli namestitve zasedene že deset dni pred koncertom Robbieja Williamsa. Nekateri pa so veliki dogodek izkoristili za špekulacije in tik pred zdajci cene namestitev nenormalno zvišali. K sreči takšnih hotelirjev ni bilo veliko, našteli smo jih manj kot deset.« Tako je na kritike predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrige, ki je na dan koncerta angleške pop zvezde, ki je tržaški stadion Rocco napolnil skoraj do zadnjega kotička (prodanih je bilo več kot 28.000 vstopnic!) izjavil, da so cene namestitev med 2000 in 3000 tisoč evrov na noč nespodobne in neprimerne, odgovoril novi predsednik tržaške zveze hotelirjev Federalberghi Maurizio Giudici. Ta obžaluje, da je Fedriga posploševal celotno branžo, saj so bile cene večine tržaških nastanitev v mejah normale. Te so bile sicer višje kot ponavadi, a velike prireditve vedno dvigujejo cene. Tako je pač v vseh mestih po svetu.

Spomnimo, da je bila od vseh prodanih vstopnic za Williamsov koncert tretjina kupljenih v Furlaniji - Julijski krajini, od tega pet tisoč v Trstu. Vsi ostali poslušalci so prihajali iz drugih italijanskih regij ter iz držav, kot so Slovenija, Hrvaška, Nemčija, Avstrija, Srbija, Slovaška in druge. Del poslušalcev je koncert britanskega pop zvezdnika izkoristil za prenočitev v Trstu, kjer so se cene v povprečju potrojile. Za dvoposteljne sobe v luksuznih hotelih naj bi bilo potrebno plačati med 1000 in 1500 evrov. Za predsednika zveze Federalberghi ni nič škandaloznega, če takšne cene postavijo petzvezdični hoteli. Sporno pa se mu zdi, če se s tako visokimi cenami ali s še višjimi tržijo zasebni ponudniki sob. In prav to naj bi se zgodilo v preteklih dneh, je dejal Giudici.