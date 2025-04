Vesoljske raziskave koristijo tudi na Zemlji

Sredi marca je v vodah Mehiškega zaliva v bližini Floride pristala vesoljska kapsula Dragon, ki je na Zemljo vrnila štiričlansko posadko Crew9. Na njej sta bila tudi Sunita Williams, astronavtka slovenskih korenin, in Butch Wilmore, ki sta junija lani odpotovala na sicer krajšo misijo, ki naj bi trajala le osem dni. Toda stvar se ni iztekla po načrtih in zaradi okvare na kapsuli sta na Mednarodni vesoljski postaji preživela kar devet mesecev. Kako pa tako dolgo in nepredvideno bivanje v okolju, kjer skoraj ni gravitacijske sile, vpliva na človeško telo?

Odgovore prinaša tudi študija, ki je nastala in se še razvija v sodelovanju z Univerzo v Trstu. Projekt Nutriss, ki ga vodi profesor na Univerzi v Trstu in vodja medicinskega oddelka katinarske bolnišnice Gianni Biolo, spremlja astronavte pri vsakem obroku. Raziskava, pri kateri je sodeloval, je prinesla do pomembnih odkritij tudi na področju oskrbe pacientov, ki preživijo dalj časa v postelji. Tako stanje je na Zemlji še najbolj podobno vesoljski breztežnosti.