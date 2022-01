Vlak spomina v drugačni obliki

Predstavniki oblasti, posameznih judovskih skupnosti, organizacij, ki skrbijo za negovanje spomina in še zadnji preživeli oziroma njihovi družinski člani so se na daljavo sočasno povezali še s taborišča Fossoli – kjer sta bila navzoča tudi minister za izobraževanje Patrizio Bianchi in predsednica italijanske zveze judovskih skupnosti Noemi Di Segni – prvega perona železniške postaje Tiburtina v Rimu, od koder so vlaki peljali deportirance smrti naproti, muzeja šoe v Milanu in državnega muzeja italijanskih Judov in šoe (MEIS) v Ferrari.

Šolska mladina je lahko prisluhnila tudi slovenski zgodbi trpljenja v času fašizma in nacizma. Predsednika krovnih organizacij SKGZ in SSO Ksenija Dobrila in Walter Bandelj sta v daljšem govoru, ki ga je prebrala prva izmed dveh, spomnila, da je bilo 63.000 Slovencev zaprtih v koncentracijskih taboriščih. Od teh se jih 12.000 ni nikoli vrnilo domov, prisilno delo in nečloveške razmere so mnogim stale življenje. Na Rab, kjer je umrlo 34 odstotkov deportirancev, so v glavnem deportirali slovenske ljudi, je povzela. »Se poglobiti v zgodovino in ponovno podoživeti preteklost pomeni kulturno in človeško rasti. Angažiranost, znanje, poglobitev in empatija nas ščitijo pred sovraštvom in brezbrižnostjo,« je bila v imenu obeh z mislijo uprta v prihodnost.