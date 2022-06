Vlak Trst povezuje z Velenjem

Kitajski kolos Cosco Shipping je uvedel novo železniško povezavo med Trstom in Slovenijo, natančneje z Velenjem. Včeraj je s 7. pomola v tržaškem pristanišču ob prisotnosti krajevnih oblasti krenil vlak, na katerem je bil tovor, namenjen drugemu kitajskemu industrijskemu velikanu – proizvajalcu bele tehnike Hisense. Ta je pred nekaj leti odkupil slovensko družbo Gorenje in njen industrijski obrat v Velenju.

Nova povezava bo trenutno vzpostavljena enkrat tedensko in bo služila izključno potrebam velenjske tovarne. Kot je bilo slišati na včerajšnjem uradnem odprtju, pa nova povezava odpira nove razvojne možnosti za tržaško pristanišče. Cosco Shipping namerava namreč svoje vlake pripeljati vse do Madžarske. Kot je pojasnil predsednik Pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana Zeno D'Agostino, bo na teh vlakih potoval tovor tudi drugih družb, nove povezave pa naj bi med tržaškim pristaniščem in Madžarsko vzpostavili skoraj vsakodnevno (oziroma do petkrat tedensko). Ti vlaki se bodo tako pridružili onim, ki že sedaj redno povezujejo tržaške pristaniške pomole z Avstrijo, Nemčijo, Belgijo, Luksemburgom, Madžarsko, Slovaško in Češko. Tem državam se torej pridružuje tudi Slovenija: odpira se nam novo tržišče, ki ga je doslej servisiral samo Koper, je spomnil D'Agostino in poudaril, da so dodatne povezave prednost in priložnost za tržaško pristanišče.