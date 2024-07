Vnovič pogasili požar na Vejni nad Napoleonsko cesto

Tržaški gasilci so danes popoldne posredovali na območju Vejne nad Napoleonsko cesto, kjer se je vnel požar. Območje, kjer je zagorelo, ni bilo posebno obsežno, so povedali za Primorski dnevnik, dostop pa je bil težaven in je bilo zato posredovanje vseeno zahtevno. Pri gašenju je sodeloval tudi gasilski helikopter. Malo pred 17. uro so požar pogasili.

Gre že za tretje današnje posredovanje tržaških gasilcev zaradi požarov na Krasu. Pred tem je zjutraj zagorelo že pri Koludrovci in na Opčinah pri Selivcu. Kot kaže, je šlo za posledice udarov strel ob sinočnji nevihti. Sinoči pa je že zagorelo na Vejni. Na kraju so bili gasilci in gozdarska policija, pri Koludrovci pa tudi prostovoljci zgoniške civilne zaščite.