Vpisovanja v občinska poletna in rekreacijska središča

Od ponedeljka, 12. aprila, do petka, 30. aprila, bo mogoče otroke in mlade vpisati v poletna in rekreacijska središča Ricrestate, ki jih prireja Občina Trst. Poletni centri, ki potekajo v šolskih izobraževalnih prostorih v občinski lasti, so namenjeni otrokom od 0 do 11 let, se pravi tistim, ki obiskujejo jasli, vrtce in osnovno šolo. Za malčke iz jasli in vrtca bodo potekali od 5. julija do 27. avgusta, za osnovnošolce pa od 14. junija do 27. avgusta. Kar zadeva rekreacijska središča, ki ponujajo ob vzgojnih tudi nekoliko bolj razvedrilne vsebine, so namenjena otrokom oz. mladim med 6. in 16. letom starosti. Izmene bodo tedenske od 14. junija do 3. septembra, seveda, če ostane šolski koledar nespremenjen.

Vpis v poletne centre, ki bodo potekali v dvotedenskih izmenah, in v rekreacijska središča s tedenskimi izmenami, lahko interesenti opravijo po spletu na naslovu www.triestescuolaonline.it. Lestvice, ki bodo objavljene 14. maja s priloženimi ocenjenimi pogoji, bodo na voljo na istem spletnem mestu. Cene ostajajo v primerjavi z lanskim letom nespremenjene.