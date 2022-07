Vrača se festival approdi

Slon v barvah tigra. Delo slovenskega ilustratorja Jana Sedmaka je logotip letošnjega že šestega festivala Approdi, ki ga prireja kulturno društvo Vitamina T. Dogodek, ki so ga včeraj dopoldne predstavili v kavarni San Marco, združuje različne umetniške discipline, kot so ples, recitacija, glasba, gledališče in performans. Njegov umetniški vodja je Lorenzo Acquaviva.

Festival, ki bo na različnih lokacijah v Trstu potekal od 2. do 6. avgusta, bo v torek uvedel koncert na gradu sv. Justa z začetkom ob 21. uri. Nastopila bo skupina Makako Jump, ki letos obeležuje dvajseto obletnico delovanja. Glasbeni sestav izvaja ska in raggae glasbo. Z glasbeniki bo zapela tudi Gaya Misrachi, tržaška pevka, Grkinja po rodu, ki se uveljavlja na italijanski glasbeni sceni, svoj doprinos bo na večeru dal tudi DJ Jazza.

V sredo, 3. avgusta, bo v prostorih pokrite tržnice pri Stari mitnici ob 20.30 nastopila plesna skupina Compagnia Bellanda. Mešanica hip hopa in sodobnih plesov se bo navdihovala v Platonovem Simpoziju. V ljudskem vrtu pa bo dan kasneje ob 20.30 nastopila cirkuška skupina Tony Clifton Circus. Klovn in plišasta igračka bosta nastopila v predstavi z naslovom Rubbish Rabbit. Celoten program festivala najdete na tej povezavi.