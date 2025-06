Vrača se poklon kraški vinski dediščini

Vse je nared za devetnajsti vinski festival Vitovska in morje, ki bo vrhunec dosegel prihodnji konec tedna na Devinskem gradu. Očarljiva lokacija bo v petek in soboto (27. in 28. junija) gostila 30 lokalnih vinskih kleti, več kot 50 vitovsk iz skupnega kraškega prostora, štiri gostujoče vinarje, posvet s pokušnjo, hrano, vodene delavnice in še veliko drugega. Vse, kar bodo ponudili, govori o Krasu, navadah in zemlji, o njenih ljudeh in zgodovini.

Od vitice do vitovske

Vrhunski čezmejni dogodek so včeraj predstavili v vinoteki v Zgoniku, kjer po novem domuje Društvo vinogradnikov Krasa (DVK), glavni organizator vinske razstave Vitovska in morje. Vitovska je lokalna vinska sorta, ki je nastala iz naravnega križanja med dvema avtohtonima belima sortama malvazije in glere. Njeno ime izhaja iz slovenske besede vitica, to je tanka vejica, s katero se rastlina oprijema. Okusno in obenem elegantno vino, ki je tipično za celoten vinorodni kraški okoliš, bo imelo tokrat glavno besedo na festivalu, ki je več kot praznik vina.