Vrača se tržaški festival kave

Brez sinergije, brez povezovanja različnih akterjev in različnih strokovnosti bi marsičesa ne bilo. Tudi festivala kave Trieste Coffee Festival ne, je prepričan Antonio Paoletti, predsednik Trgovinske zbornice, ki prireja na dve leti mednarodni sejem TriesteEsperesso Expo. Skupaj z združenjem Associazone caffè Trieste, Freshmedia in zvezo Confcommercio bo sodelovala tudi pri desetem, prvič božičnem festivalu, ki promovira kavo, pravzaprav kulturo kave in Trst predstavlja kot njeno prestolnico.

Med 30. novembrom in 8. decembrom bo mogoče pobliže spoznati svet kave - na svoj račun bodo prišli tako ljubitelji kave kot strokovnjaki, za katere so zasnovali bogat program dogodkov, predavanj in tekmovanj, ki prispevajo k širjenju kulture kave na domačem območju.

Tema letošnjega festivala je t.i. Caffèverso, skovanka iz besed kava in vesolje, kar namiguje na potovanje v vesolje kave, z izkustvenim doživetjem, ki bo popeljalo obiskovalce skozi številne nianse kavnega sveta. V festival so vključene tudi restavracije, bari in pekarne - kakih 50 je skupno pristopilo. Od 30. do 8. decembra bodo v nekaterih mestnih barih ponujali svoje značilne koktejle s kavnim priokusom. V sodelujočih restavracijah pa jedi, ki bodo vsebovale kavo (v sodelovanju z zvezo Fipe), v nekaterih pekarnah pa bodo slaščice začinjene s kavo.