Vse manj otrok tudi v slovenskih vrtcih na Tržaškem

Slorijevi izsledki, ki so vsako leto objavljeni v Koledarju Mohorjeve družbe, obdelujejo podatke vseh šolskih stopenj, od jasli do mature. Prav podatki iz vrtcev ne dajo misliti, da bi se lahko stanje na šolah v prihodnjih letih izboljšalo.

Naj povemo, da je bilo vrtčevskih otrok v šolskem letu 2024/2025 na Tržaškem 419. Pred desetimi leti jih je bilo 567, največ so jih takrat prešteli v Miljah (42), na Opčinah (41), pri Sv. Jakobu (40) in v Dijaškem domu (40). Septembra 2017 je malčkov bilo 538, največ na Proseku (39) in pri Sv. Jakobu (36). Septembra 2018 so najbolj številno sekcijo imeli v Dijaškem domu (41), na Proseku (41) in pri Sv. Jakobu (36); skupno jih je bilo 508. Od takrat se je število otrok v vrtcih spustilo pod 500.

Iz krivulje bi bil razviden konstantni upad do septembra lani, ko je bilo malčkov 417. Za šolsko leto 2025/2026 podatki iz februarskega vpisnega roka še niso na voljo.