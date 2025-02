Vsi lahko sodelujemo pri splošnem prostorskem načrtu

Občina Trst je začela obvezni postopek za uskladitev občinskega splošnega prostorskega načrta (PRGC) z deželnim krajinskim načrtom (PPR). Pri načrtovanju krajine, katere značaj izhaja iz delovanja naravnih in/ali človeških dejavnikov in njihovih medsebojnih odnosov, bomo lahko sodelovali tudi občani. Pa tudi strokovnjaki oz. zbornice profesionalcev in združenja, ki živijo in delujejo na ozemlju, bodo lahko neposredno preko računalniškega orodja oz. participativne platforme WebGIS beležili svoje namige o kulturni dediščini, neuporabljenih ali opuščenih območjih ter razglednih točkah, je napovedal občinski odbornik za teritorialno politiko Michele Babuder.

Participativna platforma je vsem je na voljo na spletni strani Občine Trst, na tej povezavi, kjer s pomočjo priročnika in zemljevidov lahko vsak prispeva svoje do 15. aprila.