Wärtsila v ospredju na prvomajskem sprevodu

Sindikati kovinarjev se bodo jutri, tako kot že oktobra lani, spet srečali s senatorji in poslanci, ki so bili izvoljeni v Furlaniji - Julijski krajini, da bi skupaj nastopili za prihodnost tovarne Wärtsilä pri Boljuncu. Cgil Fiom, Cisl in Uil Uilm se hočejo pred novim srečanjem na italijanskem ministrstvu za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo sestati tudi s predsednikom deželne vlade FJK Massimilianom Fedrigo. Poleg tega pa naj bi tradicionalni prvomajski sprevod po tržaških ulicah uvedla ravno delegacija delavcev boljunskega obrata.

Stavka še ni aktualna, so včeraj določili na skupščini zaposlenih, na kateri so sindikalisti med drugim poročali o zadnjem srečanju v Rimu, ki je povzročilo splošno razočaranje, ker lastnica tovarne, družba Wärtsilä ni postregla, kot je bilo zmenjeno, z imeni morebitnih kupcev obrata. Tržaški vodja sindikata Uilm Uil Antonio Rodà je pojasnil, da se trenutno še niso dotaknili možnosti stavke ali sorodnih akcij.

Počakati hočejo na novo soočenje v italijanski prestolnici, za katero pa še ni jasno, kdaj bo potekalo. Državna sekretarka Fausta Bergamotto je kot termin predlagala 5. maj, finska multinacionalka pa je zaprosila, če bi lahko tega odložili na 9. maj, na kar pa ministrstvo še ni pristalo.

Sindikati pričakujejo, da bo vodstvo tedaj le jasno povedalo, komu namerava predati tovarno, potem ko v njej ne bodo več proizvajali ladijskih motorjev.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.