Z dolgim covidom se sooča vse manj ljudi

Post-covidni sindrom je danes, tri leta od izbruha pandemije novega koronavirusa, relativno dobro definiran. Simptome, ki se pojavijo po okužbi z virusom in so prisotni še 12 tednov po prvi diagnozi, ne da bi pri tem nastopile druge bolezni, so sicer še danes predmet številnih raziskav.

S ciljem, da bi kakršnokoli posledico zahrbtnega virusa odpravili, je tudi zdravstveno podjetje za Trst in Gorico Asugi izvedlo študijo, ki je tik pred koncem leta pristala na straneh znanstvene spletne revije Life. Na svetoivanskem oddelku za preventivo so se v sodelovanju s Centrom medicine dela in novejšo post-covidno ambulanto oktobra lani odločili opraviti samostojno študijo o posledicah obolenja in sami razčistiti, kako se simptomi razvijajo v času in koliko ljudi se z njimi dejansko sooča.

Rezultat študije je zelo spodbuden, saj so tržaški raziskovalci ugotovili, da petnajst mesecev po prvi diagnozi 75 odstotkov pacientov ne kaže posledic, ostali pa se soočajo z lažjimi učinki v glavnem psihološke narave, za katere pri Asugiju iščejo rešitve. »Novico širimo z veseljem, saj daje veliko upanja po treh letih sobivanja z virusom,« je včeraj povedala prof. Francesca Larese Filon, vodja Centra medicine dela in koordinatorka raziskave. Spomnila se je prvih študij o post-covidnem sindromu, ki so splošno javnost strašile z grozljivimi podatki, »ne da bi bilo v njih zapisano pojasnilo o tem, kakšno je bilo zdravje pacientov pred okužbo. Samo na strokovni ravni je bilo znano, da so bile hujše posledice povezane z drugimi patologijami.«

