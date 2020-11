Z grmičevjem poraščen kos domače zgodovine

V času pandemije pridobijo higienske razmere, v katerih živimo, ključno vlogo. Dnevno čiščenje, dezinfekcija površin in pranje perila zasedejo dober del dneva, predvsem v številčnih družinah. Na katero pandemijo pa se nanašamo? Podobno kot ob letošnjem izbruhu novega koronavirusa, so prebivalci Trsta in okolice doživeli epidemijo ob koncu devetnajstega stoletja, ko je v mestu, predmestju in vaseh razsajala kolera.

Prav takrat se je v vrstah občinskega sveta porodila zamisel, da bi v Ulici Moreri v Rojanu zgradili pralnico, saj so perice že redno zahajale k Potočiču, kjer so pozimi prale v tekoči vodi, poleti pa, ko je bil potok osušen, namakale perilo v stoječih, velikokrat gnojnih vodah, idealnem življenjskem okolju za bakterije in viruse.

Potrebo po ureditvi pralnice v Rojanu, kot tudi v drugih obrobnih četrtih in vaseh, so takrat izrazili tudi prebivalci položnih delov Rojana (kot tudi v drugih predelih mesta), saj so ženske v višjih predelih četrti po pranju perila zlile umazano vodo na cesto. To je v nižinah večkrat povzročilo manjše poplave, širjenje smrada, predvsem pa številnih bolezni – v osemdesetih letih devetnajstega stoletja, kot rečeno, kolere. Prav Rojan je bil eno izmed najbolj prizadetih območij, kjer je bolezen terjala veliko število življenj.