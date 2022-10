Z nadlegovanjem in grožnjami ni prenehal niti ob prihodu karabinjerjev

Karabinjerji iz Istrske ulice so v preteklih dneh aretirali 64-letnega moškega, hrvaškega porekla, zaradi zalezovanja. Prijavila ga je ženska, bivajoča v Trstu, ki je bila več mesecev žrtev njegovih nadlegovanj. Preganjal jo je med drugim z nenehnim pošiljanjem telefonskih sporočil in s telefonskimi klici, zato je tudi blokirala njegov kontakt na mobilniku in pretrgala vezi z njim. Kasneje je bila žrtev anonimnih nadlegovanj, pogosto je kdo pritiskal na hišni zvonec, prejemala je anonimna pisma in je v ključavnici opazila lepivo, zaradi česar je bila prestrašena in jo je navdajala tesnoba.

Karabinjerji so prišli na dom žrtve že na dan prijave v večernih urah in opazili moškega pod hišo, ki jo je čakal. Tudi ob njihovi prisotnosti jo je še naprej nadlegoval in ji grozil. Karabinjerji so ga aretirali in ga po odredbi tožilstva odvedli v hišni pripor. Sodnik za predhodne preiskave je potrdil pripor in zanj odredil prepoved približevanja in kakršnekoli komunikacije z žrtvijo.