Za enakost med spoloma v športu

Tržaška občina je na pobudo tržaškega kluba mednarodne ženske organizacije Soroptimist danes sprejel Etični kodeks za enakost spolov in premostitev diskriminacij v športu. Klub je namreč pred časom pristopil k projektu Ženske v športu (Donne e sport), v okviru katerega je kodeks nastal.

»Predlog kluba Soroptimist smo z veseljem sprejeli, saj nam kodeks omogoča, da se osredotočimo na perečo temo diskriminacije. Trst je eno od italijanskih mest z najvišjim številom športnih društev in dejavnosti ter s številnimi športnicami, ki so se uvrstile na same vrhove evropskih in svetovnih prvenstev,« je povedala Elisa Lodi, v mestni vladi pristojna za šport. Podobnega mnenja je Maurizio De Blasio, pristojen za družino in enake možnosti, ki si prizadeva, da bi bile vse dejavnosti dostopne vsem, ne glede na spol: »Sledimo načelom spoštovanja, odgovornosti in poznavanja. Razlike treba namreč razumeti, ne pa jih zanikati.«

Etični kodeks je dokument, s katerim se občina obvezuje, da bo na področju športa zagotovila enake možnosti in se obenem borila proti diskriminacijam ter povabile deklice, dekleta in ženske k sodelovanju pri dejavnostih športnih društev. Tržaška športna združenja in klube namerava povabiti k spoštovanju etičnega kodeksa in splošno javnost opozoriti o njegovem obstoju. V ta namen bo od septembra dalje prirejala dogodke in srečanja, na katerih bo med drugim povabila k preprečevanju nadlegovanja in nasilja nad žensko v športu.