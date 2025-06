Za konec praznovanja razglasili najboljše vinarje in oljkarje

S slavnostnim podeljevanjem priznanj domačim vinarjem in oljkarjem se je v nedeljo zaključila 60. Razstava vin, višek zgoniškega Občinskega praznika, ki je letos posebno bogat s kulturnimi, športnimi in vinskimi dogodki.

Tradicionalni del razstave vin zaobjema pokušnjo z ocenjevanjem. Strokovna žirija je letos ocenila 26 vzorcev enajstih vinarjev, 16 belih vin in 10 rdečih. Dodelili so velika zlata, zlata in srebrna priznanja. »Kakovost lokalnih vin rase,« je o nagrajencih povedala županja Monica Hrovatin, »kot je bilo letos na prazniku razvidno.«

Za tradicionalno ocenjevanje je žirija prejela vzorce s kmetij Colja, Doljak, Fabjan, Furlan, Gruden Žbogar, Lovrenčič, Milič Rado, Milič Marko, Ostrouška, Pipan in Štolfa. V kategoriji Vitovska so veliko zlato odličje prejele kmetije Lovrenčič, Ostrouška in Colja, zlato pa Gigi Furlan in Fabjan. Za svoj sauvignon je zlato odličje prejela kmetija Colja, ki pa se z dvojnim velikim zlatim odličjem ponaša v kategoriji terana (za letini 2020 in 2022) z Ostrouško in Fabjanom. Žirijo je še najbolj prepričalo rdeče vino kmetij Štolfa, ki je bila med drugim prisotna na vseh 60 razstavah vin, in Lovrenčič. Z zlatim odličjem pa so nagradili kmetijo Marka Miliča in Marvina Pipana.

V kategoriji belih vin je Marko Milič prejel veliko zlato odličje, zlato pa Rado Milič in kmetija Štolfa. Vse tri vinarje, ki so oddali vzorec malvazije, je žirija ocenila z velikim zlatim odličjem. To so kmetije Lovrenčič, Ostrouška in Colja.

Tudi oljkarji so prišli na svoj račun. Po pokrajinskem tekmovanju, ki je potekalo na dolinski Majenci, so priznanje prejeli tudi na domačih tleh. Prvo mesto z 90,55 točke je osvojil Luigi Milič, drugo mesto z 90 točkami Denis Doljak, tretje z 89,6 točke pa Damian Milič.