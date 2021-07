Za krožišče kar 500 tisoč evrov

Včeraj dopoldne se je sestal zgoniški občinski svet. Po poročilu županje Monice Hrovatin o bogatem delovanju med januarjem in julijem, o katerem smo na naših straneh redno poročali, so svetniki prisluhnili odborniku Mirku Sardoču, ki je poročal o neuspešnem pogovoru z Deželo FJK o spremembi občinskega prostorskega načrta, podžupanu Igorju Černjavi o problematiki lastnin na jusarskih ozemljih ter predlogu opozicije o ustanovitvi občinskih jasli. Pri tem je županja sporočila svetnikom, da se z občinskim vrtcem pogovarjajo za vključitev novega t.i. pomladnega oddelka za otroke od dveh let starosti dalje.

Po koncu seje je Hrovatinovo razveselila novica, da bo deželna vlada namenila 500 tisoč evrov ureditvi krožišča pri Devinščini, v bližini sedeža družbe Telit. Cesto sicer upravlja družba Strade FVG, nahaja pa se na ozemlju zgoniške občine.