Za Margherito Hack Ubald Vrabec

Kljub temu, da je rok oddaje podpisov in predlogov za poimenovanje novega trga sredi Rojana zapadel 15. maja, so obrazci v številnih trgovinah in barih še na voljo. Nekaj so jih sicer predstavniki rajonskega sveta za Rojan, Barkovlje, Kolonjo, Greto in Škorkljo že prevzeli, potem ko so občankam in občanom predlagali, da izrazijo svoje mnenje o tem, po kom naj nosi ime nov prostor, ki bo po napovedih urejen in zelen: novo območje, kjer je nekoč stala policijska kasarna, nastaja že veliko let, a bo, kot kaže, do konca leta le nared.

ŠTIRJE ROJANČANI NA ČELU

Na seznamih se razbere v glavnem dve imeni. Velika večina podpisnikov si želi sprehoda na trgu poimenovanem po znani toskanski astrofizičarki Margheriti Hack, ki je veliko let živela v Rojanu. Na predlog Slovencev v Rojanu se je med najbolj pogostimi zapisanimi imeni pojavil Ubald Vrabec. Največkrat je njegovo ime zapisano na seznamu, ki ga trenutno hrani gospa Graziella Carlon v papirnici Aquarello, izpolnili pa so ga v Marijinem domu v Ulici Cordaroli. Ona bi sicer izbrala Hackovo. Tudi iz Piščancev so se številni postavili na Vrabčevo stran in seznam podpisnikov že oddali.

V trafiki na vogalu na Trgu tra i Rivi je upravitelj Alessandro di Gaeta opazil med podpisniki veliko navdušenja, »predvsem zato, ker lahko sodelujejo pri oblikovanju svojega življenjskega prostora.« Na seznamu je sicer poleg Hackove in Vrabca imel Paola Predana, pred kratkim preminulega in zelo priljubljenega učitelja v občinskem rekreacijskem središču Brunner, par sto metrov stran od trga.

V trgovini Foto OK fotografa Stefana Corette so številni predlagali ime Claudia »Marca« Di Marcantonia, nekdanjega trenerja nogometne ekipe Roianese. Nekdo si želi Trga Stock (v Rojanu je sicer že ulica z istim imenom), drugi pa je v seznam napisal ime znanega piva v spomin na tovarno, ki se je nekoč nahajala v Trstu.