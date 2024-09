Za nov nabrežinski trg moramo počakati na oktober

Še za mesec dni. Toliko se je namreč spet podaljšal zaključek obnovitvenih del nabrežinskega osrednjega trga. Od načrtovanega aprila do junija, nazadnje do prvih dni septembra in sedaj že na oktober, namreč. »Tako se žal rado dogaja. Dela se zaključujejo s šestmesečnim zamikom, kar smo bili primorani sprejeti kot danost.« Tako je za Primorski dnevnik včeraj potrdil devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec, ko smo ga povprašali o poteku del. Na Placu so stroji zabrneli že januarja 2023. Naložba za preureditev in posodobitev trga znaša nekaj več kot 1,8 milijona evrov.

»Obnovitvena dela se nadaljujejo in so dejansko v zaključni fazi. Tačas je kot napovedano za promet zaprto območje pred cerkvijo, se pravi prehod z glavne ceste, od pivnice Bunker v staro vas. Začasno smo v zameno uredili enosmerni promet na odseku od lekarne oz. banke proti knjižnici v staro vas. Ostali prehodi pa ostajajo odprti in prehodni oz. prevozni,« je zadnje korake obnovil Gabrovec.

Dela na območju pred cerkvijo naj bi se zaključila v dveh tednih, je okvirno naznanil. Kje se je zataknilo tokrat? »Tudi v tej fazi je podjetje, ki izvaja dela, naletelo na kar nekaj nepredvidenih težav - kanalizacija, vodovodne cevi in ostale vkopane povezave so bile različne od tega, kar je zabeleženo v načrtu. Dejansko se tudi tu ponavljajo težave, ki so spremljale celoten potek delovišča,« je ugotavljal. Iz tedna v teden je bilo potrebno na novo preverjati rešitve in tudi časovnica se je spričo tega pomaknila za nekaj tednov naprej.

