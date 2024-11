Za pomoč zaprosilo manj migrantov in več Tržačanov

»Lahko bi delali več in bolje.« S temi besedami je tržaški škof Enrico Trevisi uvedel petkov posvet Škofijske Karitas o revščini v dvorani Tessitori deželnega sveta FJK, kjer jih je gostil deželni svetnik Francesco Russo (DS).

Karitas pluje po razburkanih vodah, tudi družbeno stanje na Tržaškem pa ni dobro. Med posvetom, ki ga je povezovala novinarka Eva Ciuk, je Vera Pellegrino predstavila statistične podatke delovanja Karitas. Ti sicer niso izčrpen kazalnik, a dajejo vseeno dober vtis o splošnem družbenem stanju na Tržaškem. Med 1. januarjem in 30. oktobrom letos je tržaška Karitas nudila pomoč 7427 osebam. Podatek je malo nižji od lanskega, poudarjajo pri Karitas, saj se je število migrantov na Tržaškem znatno zmanjšalo. Poleg tega pa so v škofijski organizaciji spremenili pravila za vstop v menzo.

V nočnem zatočišču, ki ga je Karitas uredila v Ulici sant’Anastasio, so v prvih desetih mesecih tega leta oskrbovali 1571 oseb 39 različnih narodnosti. Največ je bilo seveda migrantov iz držav, ki so že najbolj zastopane na tržaških ulicah in po tržaških zatočiščih, torej Pakistana, Afganistana in Iraka. Pellegrino pa je zaskrbljeno izpostavila porast samih žensk iz Nepala, ki prespijo v Ulici sant’Anastasio. Zaradi njihove povečane prisotnosti in drugih detajlov slutijo, da bi lahko šlo za izraz trgovine z ljudmi.

Med petkovo razpravo je Pellegrino najbolj izpostavila porast števila Tržačanov, ki se obračajo na Karitas. Če je namreč splošno število oskrbovanih upadlo zaradi manjšega števila migrantov, se je znatno povečalo število oseb s stalnim bivališčem v Trstu, ki se po pomoč zatečejo h Karitas. Lani je teh bilo 2025 v celem letu, letos jih je bilo v desetih mesecih, torej od januarja do oktobra, že 2906. Mnogi od teh pa zahajajo v izpostave Karitas že več let. Dvanajst odstotkov oseb, ki se obračajo na posvetovalnico Karitas, so deležne pomoči škofijske organizacije več kot pet let. Štirim odstotkom pa pomaga Karitas že več kot petnajst let.