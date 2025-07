Za tovorni promet na območju novega terminala bodo iskali rešitev

Javna dela in promet so včeraj dopoldne bili v ospredju na seji miljskega občinskega sveta, ki je zasedal na daljavo. Svetniki in odbor z županom Paolom Polidorijem so po spremembah v proračunu na izrednem sestanku obravnavali med drugim razvoj proizvodnih dejavnosti pri Rabujezu, sanacijo Cerejskega potoka, promet v Ulici Flavia in Žavljah ter usodo zemljišča, na katerem naj bi v prihodnosti nastal športni center nogometnega kluba Triestina.

Večji del seje je občinski svet posvetil debati o prometu, ki bo nastal po odprtju novega madžarskega terminala Adriaport na območju nekdanje rafinerije Aquila v Žavljah. Pristaniški logistični center bo vplival na celotno ozemlje, zlasti na miljsko občino. Demokratsko stranko skrbi tovorni promet, čeprav sta občina in pristaniška uprava večkrat izjavili, da tovornjaki ne bodo peljali po Žavljah.

Bussani je svetnike seznanil z vsebino sestanka, ki ga je DS imela sredi julija z vodstvoma družb Adriaport in Aquila. Odzvali sta se na pismo miljskega strankarskega krožka DS. »Konstruktivno srečanje je bilo več kot potrebno. Pojasnili so nam, kako potekajo dela, a predvsem potrdili, da nameravajo tovorni promet iz terminala preusmeriti na Ulico Flavia, ki je trenutno edina povezava s hitro cesto,« je zaskrbljeno dejal Bussani in od občine zahteval, naj skliče tehnično omizje, ki bi poiskalo alternativne možnosti, in naj se občinskemu svetu konstantno poroča. Vhod v terminal se sicer nahaja na meji s tržaško občino, a opozicija meni, da bodo vrste tovornjakov močno vplivale na promet v Žavljah.

Nasprotnega mnenja je župan Polidori, ki je med drugim opozoril, da se tehnično omizje za upravljanje prometa novega terminala še ni sestalo: »Ko se bo, bo izdelalo načrt, iz katerega lahko nastane debata. Ni izključeno, da se bo družba odločila za ureditev notranjih cest in druge povezave s hitro cesto.«