Za varovanje oceanov se je odločila v Trstu

Na jadrnici svetovne okoljevarstvene organizacije WWF Blue Panda, ki je ravnokar sklenila svoj petdnevni obisk Trsta, je včeraj gostovala tržaška jadralka Francesca Clapcich. Pred slabim letom dni je kot prva Italijanka slavila na znani regati okoli sveta The Ocean Race. Z jadralko sta se na krovu jadrnice, ki zaradi slabega vremena ni odplula na izlet po tržaškem zalivu, pogovarjali raziskovalka Miramarskega morskega rezervata Marta Picciulin in Giulia Prato, odgovorna za morje pri WWF Italia.

»Sredozemsko morje je sicer majhno, a izredno bogato z življenjem. V njem najdemo kar tretjino vseh svetovnih morskih živalskih vrst,« je na krovu jadrnice, ki pluje pod francosko zastavo, razložila Prato. Med temi je kar 80 vrst morskih psov in osem vrst kitov, med katere sodijo tudi delfini. Več kot polovici vrst morskih psov zaradi klimatskih sprememb in neodgovornega ribolova grozi izumrtje.

Zvok pod vodo potuje kar petkrat hitreje kot po zraku, kar lahko ribe in sesalce zmede. Kot je povedala Marta Picciulin, ki se ukvarja z bioakustiko in raziskovanjem podvodnega zvočnega onesnaževanja, lahko v najhujših primerih delfini oglušijo. Te živali se orientirajo s pomočjo zvočnih signalov, pri čemer izguba sluha zanje pomeni smrt: ker ne morejo loviti rib, umrejo od lakote, lahko pa tudi nasedejo na obali.

»Tržaški zaliv me je navdihnil, da sem stopila v svet jadranja in se kasneje z vnemo posvetila varovanju morij in oceanov,« je povedala Francesca Clapcich in dodala, da lahko vsak od nas naredi nekaj malega za varovanje morskega okolja.