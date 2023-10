Za zelene delfine uspešno poletje

Letošnja sezona je bila izjemna, za prihodnost pa ne primanjkuje ambicije. Obračun poletne sezone pomorskih povezav v Tržaškem zalivu, ki jih izvaja podjetje Delfino verde v sodelovanju z javnim prevoznikom Trieste Trasporti, je vsekakor dober.

V poletnih mesecih so prepeljali več kot 200.000 potnikov. 134.000 teh se je poslužilo povezave z Miljami, 67.000 pa tiste, ki povezuje Trst z Barkovljami, Grljanom in Sesljanom.

Predsednik Trieste Trasporti Maurizio Marzi Wildauer vidi v pomorskih povezavah prihodnost tržaške mobilnosti v smeri Barkovelj in Miramarskega gradu. V sodelovanju z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino bodo preučili možnost vzpostavitve nove pomorske povezave oziroma ojačitve obstoječih, da bi izboljšali ponudbo javnih prevoznih sredstev.

Vsekakor ne bo primanjkovalo zmogljivosti, da bi zeleni delfini kljubovali novim povezavam. Okrog velike noči se bo floti pridružila nova 30-metrska ladja, dvojčica ladje Deluxe. Z eno razliko. Na krovu bo lahko sprejela 100 koles, znatno več kot druge ladje, in 300 potnikov. Za več prostora za kolesa so se odločili, ker so v zadnjih letih opazili močan porast kolesarskih turistov, predvsem med Trstom in Miljami.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.