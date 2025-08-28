Začela se je 28. Kraška ohcet

Z vzklikom »Živjo ohcet« se je zvečer v Kraški hiši v Repnu uradno začela 28. Kraška ohcet, največji etnografski praznik Slovencev v Italiji, ki se vrača po treh letih in bo vrhunec dosegel v nedeljo, ko se bosta na Tabru vzela Tina Forčič in Thomas Velikonja.

Za glasbeno dobrodošlico je poskrbel Moški pevski zbor Kraški dom pod taktirko Vesne Guštin. Prisotni so bili župani občin s Tržaškega in Goriškega, generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Gregor Šuc in drugi gostje. Srečen zakonski stan sta Tini in Thomasu zaželela tudi Berto Menart in Manfred Maierhofer, župana občin Logatec in Bilčovs na avstrijskem Koroškem, ki sta pobrateni z Repentabrom. Prisotna je bila tudi letošnja kraljica terana Ana Sodnik.

»Kraška ohcet je prireditev, ki simbolizira celotno kraško območje, združuje vse generacije in utrjuje našo narodno zavest,« je o prazniku povedala Tanja Kosmina, županja Občine Repentabor. Tudi Edi Kraus, predsednik zadruge Naš Kras, ki z repentabrsko občino soorganizira praznik, ni skrival navdušenja, da se v Repen in na Col vrača ohcet, kot so jo praznovali pred 150 in več leti. Obenem je predstavil tudi razstavo, ki jo je v dvoranici ob Kraški hiši postavilo Slovensko deželno gospodarsko združenje. Na njej so na ogled posnetki fotografinje Dominique Pozzo, ki je ujela delo in življenje na kmetijah, v pekarnah in restavracijah na Tržaškem in Goriškem.

Paru sta vso srečo v življenju včeraj z glasbo zaželela tudi godbeni društvi Prosek in Nabrežina. Thomas Velikonja je namreč trobentač v obeh glasbenih sestavih. V četrtek pa se bosta na fantovski oziroma dekliščini Tina in Thomas poslovila od ledih stanu. Od 20. ure bo publiko na Placu v Repnu zabaval ansambel Nebojsega, ob 23. uri pa se bosta ženin in nevesta še zadnjič zavrtela kot neporočen par.