Začetek Gledališča v parku z delavnico za male bobnarje

Preden sedeš za instrument, se moraš primerno ogreti. Na četrtkovi glasbeni delavnici v Parku miru na Kontovelu so otroci odkrili, da so pri tem preproste vajice za roke zelo učinkovite. Obračanju, prepletanju, masiranju zapestij so sledile ritmične vaje s ploskanjem in nekaj krajših za glasbeni spomin, nakar je vodja delavnice Jaka Strajnar otroke povabil k neobičajnim tolkalom v obliki škatle. Vsak se je tako preizkusil v osnovni tehniki igranja na cajon, neobičajno in zabavno tolkalo iz Peruja. Z delavnico se je začel niz dogodkov za otroke Gledališče v parku, ki ga omogoča Slovensko dramsko društvo Jaka Štoka s pomočjo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Glasbenik in profesor tolkal Jaka Strajnar je otroke razdelil v dve starostni skupini, ki sta se pri igranju instrumentov izmenjevali. Najmlajši so se zabavali ob oponašanju lažjih ritmičnih vzorcev in spremljanju preprostejših pesmi, osnovnošolci pa so že spoznali različne ritmične kombinacije in načine bobnanja, kot sta bass in slap. Obe skupini sta se preizkusili v improvizaciji in udeležili glasbenih iger.

