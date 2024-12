Začetek konca borovega gozda na Katinari

Borovemu gozdu na Katinari se piše konec. Nekaj pred 9. uro so orjaški stroji začeli sekati drevesa. Protest odbora Rešimo Burlo in borov gozdič na Katinari, ki se od samega začetka bori za širitev objektov katinarske bolnišnice na tamkajšnje območje, je naletel na gluha ušesa.

Pred desetimi dnevi so ravno njegovi aktivisti in aktivistke poročali, da so prepovedali dostop do katinarskega gozdiča in da jih skrbi, da je sečnja tik pred zdajci. Sekanje gozda so otožno opazovali tudi otroci 4. razreda tamkajšnje slovenske osnovne šole Fran Milčinski. S prijatelji in prijateljicami nižje srednje šole sv. Ciril in Metod so radi redno zahajali na zeleno območje.

To je imelo dragoceno vlogo tudi za njihove učne ure na prostem. Na kraju so se danes zbrali tudi aktivisti odbora Rešimo Burlo in borov gozdič na Katinari.