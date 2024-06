Začetek Kriškega tedna pod taktirko mladih

Z nastopom mladih glasbenikov se je v četrtek v Slomškovem domu pričel Kriški teden, ki ga SKD Vesna prireja v sodelovanju z zahodnokraškim rajonskim svetom, domačo srenjo in fundacijo Zdravko Košuta ob finančni podpori Zadružne kraške banke. Na prireditvi Mladi kriški upi, ki si jo je pred leti zamislila Tamara Tretjak, so nastopili Nataniel Pernarčič, Anej Semec, Mila Drassich, Valentin in Julija Cante, Ivan Zorzin, Julija in Maj Cergol, Goran Košuta, Sofia Babic, Karim in Matija Čok ter Tadej Bandelj.

Drevi ob 20. uri bodo v Domu Albert Sirk v Križu odprli posthumno razstavo domačega slikarja Miroslava-Mirka Doušaka z naslovom Čopič in platno, ljubezen do slikanja. Kriška vaška skupnost se bo s tem spomnila priljubljenega domačina, ki je svojo umetniško pot začel v Ljubljani in nato nadaljeval v rojstni vasi, kjer je sodeloval s takratnim prosvetnim društvom Vesna ter z ostalimi vaškimi društvi ter organizacijami. Odprtje bo uvedla Erika Bezin, ki si je zamislila razstavo in uredila katalog, nakar bo spregovoril umetnikov sin Andrej Doušak. Za glasbeni utrinek bosta poskrbela Tamara Tretjak in Janoš Jurinčič.