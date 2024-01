Zadnji dan za vpis vozov in skupin na Kraški pust

Zamudniki, pozor! Samo še danes imate čas za vpis na 55. Kraški pust, ki bo openske ulice razživel v soboto, 10. februarja.

Pri Odboru Kraškega pusta pri tem opozarjajo, da morajo sodelujoči ob vpisu navesti tudi osebe, ki bodo skrbele za varnost vozov z ustreznim potrdilom visokega tveganja. Ni odveč, če ponovimo, da morajo vozovi razpolagati z dvema redarjema, pustne skupine pa z enim. Nastopajoči vozovi naj bodo tehnično brezhibni, da ne bi prišlo do težav med sprevodom, vsak naj ima s seboj gasilni aparat, izpušna cev pa mora biti po pravilih obrnjena v nebo, kar bodo sile javnega reda preverjale med samim potekom pustnega mimohoda.

Na začasnem seznamu, ki je objavljen na spletni strani www.kraskipust.org in kjer se je mogoče vpisati, so tačas vpisani trije pustni vozovi in deset skupin.