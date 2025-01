Zadovoljni z odločitvijo Dus-a o nezakonitosti postopka za žičnico

»Projekt žičnice živi le še od trme tržaškega občinskega sveta, ki se ne briga za nezadovoljstvo občanov in sodbe Deželnega upravnega sodišča.« S temi besedami se je na dogajanje včeraj odzvala senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc in hkrati spomnila, da se bližamo peti obletnici napovedi tržaške občine, da namerava med Starim pristaniščem in openskim Selivcem zgraditi žičnico.

Zadovoljstvo nad sodbo je izrazila tudi deželna svetnica Pakta za avtonomijo Giulia Massolino, ki je Občino Trst in Deželo FJK obtožila, da delujeta ne le na netransparenten, temveč tudi na ilegalen način. »Ljudstvo, ki ne podpira žičnice, je zabeležilo že drugo zmago, potem ko evropska komisija projekta ni podprla z denarjem iz sklada za okrevanje in odpornost,« je bila jasna Massolino. Deželni svetnik Furio Honsell (Open FJK) pa je dejal, da je sodišče »prisolilo zaušnico desnici, ki je v svoji aroganci prepričana, da ji ni treba spoštovati pravil«.

Da sta dežela in Občina Trst izsilili pridobitev dovoljenj za gradnjo žičnice, pa so prepričani pri gibanju Zdaj Trst, kjer so pristojnega občinskega odbornika Micheleja Babudra pozvali, naj umakne spremembo prostorskega načrta, predpogoj za uresničitev žičniškega projekta. Prepričani so tudi, da si občina ne sme dovoliti, da je podvržena samovolji »enega samega uradnika«.

Alessandra Richetti, občinska svetnica Gibanja 5 zvezd, je prepričana, da bi žičnica ogrozila naravno ravnovesje gozdiča Boved nad Barkovljami in zgodovinsko ter arhitekturno podobo Starega pristanišča. S pokrajinskim voditeljem petozvezdašev Paolom Menisom je od Občine Trst zahtevala takojšen umik tega infrastrukturnega projekta. »Z občani naj se Občina Trst posvetuje o realnih potrebah tega mesta,« sta Menis in Richetti dejala v en glas.

»Deželno upravno sodišče je jasno: pri sprejemanju tako pomembnih odločitev ni bližnjic,« pa so dejali pri Italijanski levici in obljubili, da se bodo proti žičnici še naprej borili, tudi ko bo po odobritvi spremembe prostorskega načrta postopek spet stekel.