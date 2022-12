Zagorelo je v papirnici Burgo

Okrog 8.45 je danes zagorelo na strehi papirnice Burgo v Štivanu. S tržaškega poveljstva gasilcev so na kraj požara takoj poslali ekipo gasilcev z Opčin in eno iz Tržiča, iz Trsta se je pripeljal tudi gasilski tovornjak s cisterno in lestvijo. Gasilce so spustili v tovarno, kjer so začeli z gašenjem plamenov, ki so se dvigali iz nekega stroja. Zublje so kaj hitro pogasili, tačas pa poteka še sanacija območja oz. ustrezne varnostne operacije, zaradi katerih se je v Štivan odpeljala tudi gasilska deželna enota za jedrske, biološke, kemijske in radiološke snovi NBCR. Specializirani gasilci bodo poskrbeli za vzorčenje zraka v obratu in zunaj njega, da bi izključili prisotnost potencialno škodljivih snovi. V požaru ni bil nihče poškodovan, vzroke pa še preiskujejo.