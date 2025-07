Zagorelo v kleti poslopja na Reški cesti

Na Reški cesti 127 pri Magdaleni je prišlo danes okoli 12.30 do požara v stavbi, zagorelo je v kleti. Na pomoč so prihiteli tržaški gasilci z gasilskim avtomobilom in avtolestvijo. Gasilci so iz zakajenega poslopja evakuirali dva stanovalca, na glavo so jim namestili reševalne kapuce, saj je bilo stopnišče zasičeno z dimom. Gasilci so iz stavbe rešili tudi tri domače živali.

Stanovalca, ki sta vdihavala dim, so reševalci odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Ogenj so gasilci kmalu obvladali, pri delu jim je pomagala tudi enota prostovoljcev protipožarnih enot tržaške civilne zaščite. Lokalni policisti so zaprli Reško cesto med križiščem z Ulico Patrizio in križiščem s Cesto za Katinaro, gasilci še odpravljajo vzroke požara ter preiskujejo, zakaj se je vžgalo v kletnih prostorih stavbe.