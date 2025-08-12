Zagorelo v Svetoivanskem parku

Danes malo po 13. uri se je v zgornjem delu Svetoivanskega parka vnel požar v naravi. Zagorelo je grmičevje, ogenj se je začel ob pomoči kar močnega vetra hitro širiti. Na kraj je prihitela enota tržaških gasilcev, pristojna za gašenje gozdnih požarov. Gasilcem je uspelo kljub vetrovnim razmeram kmalu obvladati ognjene zublje, predvsem pa jim je uspelo omejiti požarišče na površino 1500 kvadratnih metrov. V bližini požarišča namreč stoji nekaj stavb, gasilci so tako preprečili, da bi jih ogenj poškodoval. Ko so obvladali zublje so začeli gasilci zalivati pogorišče in poskrbeli, da se ogenj ne bi spet vnel.