Zaman so čakali

Fotografija, ki nam jo je posredoval prijatelj Primorskega dnevnika, je bila posneta pred nekaj dnevi. Skupina fantov stoji na avtobusni postaji, očitno čakajo na avtobus. Na sebi imajo čista oblačila, podobna tistim, ki jih po svetu nosijo milijoni njihovih vrstnikov. Lahko bi bili kjerkoli, a smo v Bregu, natančneje v Prebenegu; v ozadju se dviga katinarska bolnišnica.

Lahko bi bili kdorkoli, a barva njihove kože nam daje vedeti, da niso Tržačani in niti slovenski turisti. Najbrž so iz Pakistana ali sosednjih držav. Najbrž so do avtobusne postaje v breški vasi prišli po gozdu, iz Slovenije, kjer so se očitno preoblekli v čista oblačila, da bi šli čim bolj neopazno mimo. A niso šli. Ko je na postajo pripeljal avtobus številka 41 javnega prevoznika Trieste Trasporti, je ob pogledu na skupino najstnikov ... zapeljal mimo. Fantje so ostali na postaji in še dalje buljili v mobilni telefon, na katerem je bil zemljevid s traso, ki jo morajo prehoditi. Njihov naslednji cilj je bila tržaška železniška postaja. Ne vemo, če in kako so prispeli do nje. Morda so sedaj med tistimi, ki spijo pod milim nebom. Morda jim je uspelo bolj neopazno stopiti na kak vlak in nadaljevati pot. Prav tako ne vemo, kaj si mislijo o tukajšnjih šoferjih avtobusov, ki so jim – kot prav gotovo že mnogi drugi – dali vedeti, da so zaradi barve kože in kraja rojstva »drugačni«. In da jim zato ne odprejo vrat »svojih« avtobusov.

V soboto nam pri podjetju TT ni uspelo izvedeti, zakaj se njihov voznik ni ustavil. (pd)