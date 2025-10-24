Zapletena zgodba nepremičnin Slovencev v Italiji

Vprašanje Kulturnega doma v Trstu je le zadnje na seznamu. Nepremičninska družba Dom (s hčerinsko Dom srl), ki se je znašla z vodo v grlu, je v zadnjih letih začela pospešeno prodajati premoženje. Najprej komercialne nepremičnine, nato pa - kljub nasprotnim zagotovilom - prostore društev in organizacij. Več jih je sicer ostalo v slovenskih rokah.

Od Prosvetnega doma do Križa in Nabrežine

Družba Dom je lani za okrog 950.000 evrov prodala openski Prosvetni dom, in sicer Društveni prodajalni na Opčinah, ki je ob njem gradila novo stavbo Zinzendorf. V Križu se pravkar pogajajo za prodajo Doma Alberta Sirka (z Ribiškim muzejem) domači fundaciji Zdravko Košuta, ki je pred leti že odkupila Ljudski dom - vedno od družbe Dom, ta pa jo je prevzela od družbe Ljudski dom, za katero je bila Demokratska stranka.

Prireditveni prostor v Nabrežini je za 105.000 evrov kupilo domače društvo Sokol, na pomoč so mu priskočili zasebni donatorji. V Barkovljah, ob sedežu slovenskega društva, Dom pred leti ni obnovil pogodb dolgoletnim stanovalcem, trenutno prostore daje v najem organizaciji, ki gosti begunce.

Brez dogovora za Ad formandum

Sedež zavoda Ad formandum v Ul. Ginnastica so hoteli prodati, a do dogovora (še) ni pri šlo. Prodali pa so dve stanovanji v Ul. Cicerone, od koder sta se izselila ZSŠDI (na Opčine) in Krut (v stavbo v Ul. sv. Frančiška, v kateri sta tudi SKGZ in NŠK in jo že dolgo bremeni hipoteka). V nekdanji Ciril-Metodovi šoli v Ul. Montecchi, kjer se pišejo te vrstice, je prvo in drugo nadstropje kupila družba DZP-PRAE, ki izdaja Primorski dnevnik, četrto dom za starejše občane, za pritličje, tretje in peto nadstropje se pogajajo.