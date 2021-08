Zaposlena je na področju marketinga za znamko londonskih čajev

V sklopu intervjujev z zamejci in zamejkami, ki so se preselili na tuje, smo se tokrat pogovorili s Karin Manzon, ki že nekaj let živi v nizozemskem Rotterdamu.

Karin je po opravljeni maturi na znanstveni smeri Liceja Franceta Prešerna v Trstu izbrala študij ekonomije v angleškem jeziku na tržaški univerzi. Tam je uspešno dokončala dodiplomski študij in se kmalu odločila, da bo poiskala zaposlitev. »Kot vsi tisti, ki smo pustili za sabo Trst, sem se tudi jaz zavedala, da tam ni ravno veliko delovnih ponudb, zato sem začela iskati drugje. Vedela sem, da bi se rada zaposlila na področju marketinga in naravne kozmetike, zato sem poslala svoj življenjepis številnim start up podjetjem.« Kmalu so ji ponudili službo v podjetju biokozmetike Benecos v Nemčiji, točneje v Aschaffenburgu.

»Takoj po diplomi sem se tako preselila v Nemčijo, kjer sem ostala dve leti. Delala sem kot proizvodna menedžerka, se pravi, da sem organizirala cel projekt za en izdelek, kar pomeni, da sem spremljala nastanek produkta, zanj opravila tržno raziskavo (marketing research) in iskala dobavitelje. Nekaj časa po meni se je tam zaposlila tudi Irina Tavčar, kot dizajnerka. Bilo je res lepo in včasih smešno, ker sva delali v isti sobi, ostali naši sodelavci pa so bili vsi Nemci in medve sva se edini pogovarjali v slovenščini,« pravi Karin.

Leta 2018 se je odselila na Nizozemsko, kjer je v letu 2019 doštudirala in dosegla magistrsko izobrazbo. »Zdaj delam za družbo Unilever. Zaposlena sem vedno na področju marketinga in project managementa za znamko londonskih organskih čajev Pukka, na tako imenovanem “art works”, kjer oblikujejo zunanji izgled proizvodov, predvsem pa vse, kar se nanje natisne,« razlaga Karin.