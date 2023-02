Zaposlili bodo dve osebi in napovedujejo pestro triletje

Zgoniška občina bo letos zaposlila dve osebi za nedoločen čas. Novost je županja Monica Hrovatin napovedala v sredo na redni seji občinskega sveta, ko je spomnila, da je občina lani izplačala vsa svoja posojila in lahko zdaj varčuje. Po dolgem času lahko tudi zaposlujejo. V prihodnjih mesecih bodo zato poiskali lokalnega policista in tehnika, »ki sta za občino prepotrebna,« je poudarila županja.

Zgoniška občina ima sicer pred sabo pestro leto in triletje. Dolgoročno namreč načrtujejo infrastrukturna in druga dela javne koristi, ki bodo bistveno vplivala na vsakdanje življenje občank in občanov. Letos bodo izdelali načrt za t.i. krožišče Telit. Obnovili bodo med drugim občinsko stavbo in mali trg v Repniču, širili pa bodo tudi zgoniško pokopališče.

