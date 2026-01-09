Zaradi ledu zaprli tudi mejni prehod Fernetiči

Neugodne vremenske razmere so jo naposled zagodle tudi avtocesti na mejnem prehodu pri Fernetičih. Nekaj po 9. uri so ga zaprli v obe smeri, se pravi bodisi v smeri Italije kot Slovenije. Tovorna vozila na slovenski strani so se morala preusmeriti na hitro cesto Razdrto-Nova Gorica in na prehod Vrtojba. Pred Fernetiči je nastal zastoj in so zato avtomobile in avtobuse obračali proti Sežani, je poročal slovenski prometnoinformacijski center. Nekaj po 10.20 so odpravili prepoved vožnje iz Italije proti Sloveniji, ta pa je približno še eno uro veljala v smeri iz Slovenije proti Italiji.Približno ob 11. uri oziroma nekaj prej so preklicali tudi izločanje tovornih vozil pred priključkom Sežana vzhod proti Italij.

Danes čez dan in ponoči so ponovno napovedane padavine, deloma dež, deloma sneg. Zaradi nizkih temperatur bodo lahko na posameznih odsekih ceste spet poledenele. Na slovenskem prometnoinformacijskem centru voznike pozivajo, naj se na pot ne odpravljajo brez obvezne zimske opreme in naj vožnjo prilagodijo razmeram na vozišču.