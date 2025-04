Zasegli sto milijonov evrov vredne ponaredke

Tržaška finančna policija je v sodelovanju s tukajšnjo carinsko upravo zasegla milijon kosov ponarejenih oblačil in drugih dizajnerskih artiklov. Blago, ki je prihajalo v petih zabojnikih iz turške luke Ambarli in je bilo namenjeno na Nizozemsko, bi v primeru uspešne prodaje bilo vredno skupnih sto milijonov evrov.

V preiskave, ki jih izvaja tržaško tožilstvo pod vodstvom Federica Frezze, je vpleten tudi evropski urad proti goljufijam OLAF. Preko tega so belgijske oblasti prestregle še en zabojnik s ponarejenimi oblačili in aretirale peterico oseb raznih narodnosti.

Oblačila so nosila logotipe raznih luksuznih oziroma priljubljenih modnih hiš, kakršne so Adidas, Burberry, Calvin Klein, Dolce e Gabbana, Gucci, Moncler in Prada. Po mnenju izvedencev pa so bile ponaredbe zelo visoke kakovosti in bi zato zlahka zavedle morebitne kupce, ki bi mislili, da kupujejo originale.