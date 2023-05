Danes zjutraj je okrog 9. ure prišlo do prometne nesreče v Miramarskem drevoredu pri Barkovljah. 85-letni Tržačan je zbil 57-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki je prečkal cesto. Na kraj nesreče je takoj prišlo reševalno vozilo, ki je ponesrečenca oskrbelo in ga odpeljalo v katinarsko bolnišnico, njegovo zdravstveno stanje ni resno.

Na kraju so bili miramarski karabinjerji, ki so zbirali obvestila o nesreči in urejali promet.